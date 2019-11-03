Rusya: ABD, Suriye’de Türk yanlısı militanların Amerikan askerlerine ateş açtıklarını bildirdi

Borenkov, “Amerikan tarafı, çatışmaları önleme hattı üzerinden 3 Kasım tarihinde M4 otoyolu üzerinde Irak sınırı istikametinde hareket eden Amerikan askerlerinin bulunduğu konvoya, Tell Tamer yerleşiminin 6 kilometre batısında Suriye Milli Ordusu’ndaki Türkiye destekli militanların kontrolündeki bölgeden ateş açıldığı konusunda bilgi verdi. Herhangi bir kayıp söz konusu değil” ifadelerini kullandı.
Borenkov ayrıca Rus askerlerin son 24 saat içinde 31 ateşkes ihlali saptadıklarını, militanların Halep, Lazkiye, İdlib ve Hama’daki yerleşimleri hedef aldıklarını ifade etti.
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