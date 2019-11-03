Rusya: ABD, Suriye’de Türk yanlısı militanların Amerikan askerlerine ateş açtıklarını bildirdi

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, ABD’nin Suriye’de Türk yanlısı militanların Amerikan askerlerine ateş açtıklarını bildirdiği kaydedildi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral Yuriy Borenkov, ABD’nin Rus tarafına Suriye’de Türk yanlısı militanların Amerikan askerlerinin bulunduğu konvoya ateş açtıkları, olayda ölen olmadığı konusunda bilgi verdiğini açıkladı.

Borenkov, “Amerikan tarafı, çatışmaları önleme hattı üzerinden 3 Kasım tarihinde M4 otoyolu üzerinde Irak sınırı istikametinde hareket eden Amerikan askerlerinin bulunduğu konvoya, Tell Tamer yerleşiminin 6 kilometre batısında Suriye Milli Ordusu’ndaki Türkiye destekli militanların kontrolündeki bölgeden ateş açıldığı konusunda bilgi verdi. Herhangi bir kayıp söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Borenkov ayrıca Rus askerlerin son 24 saat içinde 31 ateşkes ihlali saptadıklarını, militanların Halep, Lazkiye, İdlib ve Hama’daki yerleşimleri hedef aldıklarını ifade etti.