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    Dmitriy Peskov

    Peskov: Kuzey Akım 2 projesi Danimarka'nın izni olmadan da hayata geçirilebilirdi

    © Sputnik / İlya Pitalev
    Rusya
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus doğalgazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin Danimarka’nın izni olmadan da hayata geçirilebileceğini belirtti.

    Kuzey Akım-2
    © REUTERS / Axel Schmidt
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    Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan ‘Moskova. Kremlin. Putin’ programına konuşan Peskov, Danimarka’nın Kuzey Akım 2'nin ilgili kısmının bu ülkenin münhasır ekonomik bölgesinden geçirilmesi için verdiği iznin önemli bir adım olduğunu, fakat projenin bu izin olmadan da hayata geçirilebileceğini söyledi.

    Peskov, “Danimarka’nın mutabakatı uzun süre beklendi, o çok önemliydi, fakat proje için hayati önem taşımıyordu. Proje o olmadan da hayata geçirilebilirdi” diye konuştu.

    Kuzey Akım 2’nin Avrupa’nın boğazına geçirilmiş bir enerji ‘kemendi’ olmadığını vurgulayan Peskov, söz konusu projenin enerji güvenliğine ve Avrupa’ya güvenli gaz sevkiyatlarının çeşitlendirilmesine çok önemli katkıda bulunabilecek, tüm Avrupa ülkeleri için karlı bir proje olduğunun altını çizdi.

    Daha önce Danimarka Enerji Kurumu (DEA), Kuzey Akım 2'nin ilgili kısmının Baltık Denizi'ndeki Danimarka kıta sahanlığında inşasına izin verdiğini duyurmuştu.

    Kuzey Akım 2 için Danimarka’ya ilk izin başvurusu 3 Nisan 2017’de, alternatif güzergah için 10 Ağustos 2018’de yapılmıştı. Ancak Danimarka yetkilileri, üçüncü başvuru talep etmişti. Bunun süreci öngörülenden fazla uzatacağından hareketle Danimarka yetkilileri, hattın Bornholm Adası yakınlarından geçmesinin önünü tıkayan kararı temyize götürmeye karar vermişti.

    Gazprom yetkilileri ise Kopenhag'dan izin alamama durumunda Kuzey Akım 2'nin Danimarka'yı es geçerek Avrupa’ya ulaşacağını açıklamıştı.

    ‘Ukrayna’nın doğalgaz nakil sistemi Rus gazı olmadan çöker’

    Stenin Yarışmasına katılan fotoğraflar
    © Fotoğraf: Artur Lebedev|Stenincontest
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    Peskov, Rusya’nın gaz transiti olmayışının Ukrayna’nın doğalgaz nakil sistemini çöküşe uğratacağını belirtti.

    Moskova’nın Ukrayna üzerinden gaz transitinden vazgeçme niyetinde olmadığını defalarca açıklayan Rus lider Vladimir Putin’in bu yöndeki tutumunu hatırlatan Peskov, şöyle konuştu: “Rusya şimdi Batı’daki tüketicilere gerekli sevkiyatları diğer alternatif yollardan garantili bir şekilde gerçekleştirme olanaklarına sahip olacak. Rusya bunu kullanır mı? Kesinlikle hayır.”

    Kremlin Sözcüsü, ‘ancak bunu Ukraynalı meslektaşların istememesi halinde’ Rusya’nın gaz sevkiyatlarını yapamayacağını vurgulayarak, Ukrayna üzerinden gaz transitinin öncelikle Kiev’e lazım olduğunu kaydetti.

    Bu yakınlarda Ukrayna'nın devlet doğalgaz şirketi Naftogaz, Stockholm tahkim mahkemesinde Rus enerji devi Gazprom aleyhine 12 milyar dolarlık yeni bir dava açmıştı. Naftogaz Pazarlama Müdürü Yuriy Vitrenko, bu adımın Rus tarafının geçtiğimiz yıl tahkim mahkemesine yaptığı başvuruya bir karşılık niteliği taşıdığını açıklamıştı. Naftogaz ayrıca 2020’de Gazprom’dan 3 milyar dolar tahsil etmeyi planlıyor.

    Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden teslim edilmesi ve nakledilmesi ile ilgili mevcut sözleşmeler yılsonunda sona eriyor. Moskova, Kiev ve Avrupa Komisyonu (AK), yeni bir anlaşma yapılması olasılığının değerlendirildiği üçlü toplantılar halinde görüşmelere devam ediyor.

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    Etiketler:
    Dmitriy Peskov, Danimarka, Rusya, Kuzey Akım 2
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