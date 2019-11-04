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    Rusya bugün Ulusal Birlik Günü’nü kutluyor

    Rusya bugün Ulusal Birlik Günü’nü kutluyor

    © Sputnik / Alexander Kondratyuk
    Rusya
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    Rusya’da bugün Moskova’nın 1612’de Polonyalı işgalcilerden kurtarılması anısına Ulusal Birlik Günü kutlanıyor. Resmi bayram kapsamında Rusya vatandaşlarını mitingler, konserler, el zanaatları festivali ve çeşitli performanslar bekliyor.

    Rusya'da Nijnıy Novgorod'dan tüccar Kuzma Minin'in yönettiği gönüllü ordu tarafından 4 Kasım 1612'de Moskova'nın Polonyalıların işgalinden kurtarılmasının anısına Ulusal Birlik Günü kutlanıyor. 17. yüzyılda süren ‘Karışıklık Dönemi'ni de (Smutnoye Vremya) sona erdiren bu zafer, 4 Kasım 2005’ten beri Rusya’da bayram.

    Bayram kapsamındaki etkinlikleri, yürüyüş ve mitingleri iktidar partisi Birleşik Rusya düzenliyor.

    Rusya bugün Ulusal Birlik Günü’nü kutluyor
    © Sputnik / Pavel Lisitsyn
    Rusya bugün Ulusal Birlik Günü’nü kutluyor

    Partinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin çeşitli kentlerinde yerel lezzetlere yönelik etkinlikler, el zanaatları festivalleri düzenlenecek, tarihi canlandırmalar yapılacak. Kutlamalara katılanlarca hep birlikte Rusya marşı ortak icra edilecek.

    Başkent Moskova’daki Lyublino bölgesinde 3 bin kişinin katılımıyla bir yürüyüşün gerçekleştirilmesi planlanıyor.

    ‘Farklı bölgelerden insanlar birbirlerinin gelenekleri ile tanışsın diye…’

    Rusya'da Ulusal Birlik Günü kutlandı
    © REUTERS / Maxim Zmeyev
    Rusya Ulusal Birlik Günü'nü kutluyor
    Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Kültür Bakan Yardımcısı Pavel Stepanov, bakanlığın Rusya Ulusal Birlik Günü’nde farklı bölgelerden yurttaşların diğer bölgelerdeki gelenek ve kültürlerle tanışmasını amaçladığını, bunun için yoğun bir programın hazırlandığını ifade etti.

    ‘Çeşitlilik içinde bir birlik’

    Stepanov, “Bu çok önemli bir bayram zira bir taraftan çok çeşitlilik, bir taraftan da birlik öne çıkıyor. Çeşitlilik içinde bir birlik söz konusu. En önemlisi de gerçekten bu bayramın hem insani hem de kültürel anlamda yaşanması için çalışıyoruz. Farklı bölgelerden insanların sadece kendilerininkiyle değil, komşu kültürlerle ve geleneklerle tanışması için çabalıyoruz” dedi.

    Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSIOM’un anketine göre, Rusya vatandaşlarının yüzde 70’i bu bayramın insanları bir araya getirdiği için önemli olduğu görüşünde. Anket katılımcılarının yalnızca yüzde 14’ü ise bu bayramı kutlamanın gerekli olmadığını savunuyor.

    Günümüz Rusya'sında bu bayram ilk kez 4 Kasım 2005'te Rusya Dinlerarası Konseyi'nin (ICR) onayıyla kutlanmıştı.

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    Etiketler:
    Rusya Dinlerarası Konseyi, Rus Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTSIOM), Pavel Stepanov, Birleşik Rusya Partisi, Kuzma Minin, Nijnıy Novgorod, Ulusal Birlik Günü, Moskova, Rusya
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