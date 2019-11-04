Jirinovskiy: Ukraynalıların kendisi Ukrayna'yı istemiyor

Rusya Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovskiy, Ukraynalıların kendi devletlerine sahip olmak istemediğini belirtti.

Telegram kanalından açıklama yapan Jirinovskiy, Ukrayna’nın son 28 yıllık bağımsızlığından bu yana nüfusunun neredeyse yarısını kaybettiğini ifade etti.

Jirinovskiy’e göre, Nazi Almanyası’nın yenilgiye uğratıldığı Büyük Vatanseverlik Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birliği’ndeki dönemde, Ukrayna'nın nüfusu hızla savaş öncesi dönemdekine ulaşmıştı. Bunun nedeni insanların o dönem tüm sorunlara rağmen yaşamak istemeleriydi.

“Ukraynalıların kendisi Ukrayna’yı istemiyor” ifadelerine yer veren Jirinovskiy, Ukrayna’da siyasi elitlerin de halkın da bu tavırda olduğunu kaydetti.