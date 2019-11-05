Rusya: Türkiye'yle yapılan ikinci devriye olağan bir şekilde geçti

Rus subay İgor Jukov, Rus askeri polisi ile Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki Kobani yakınında gerçekleştirdiği devriye faaliyetinin güzergahta birtakım düzenlemeler yapılmasına rağmen olağan bir şekilde geçtiğini açıkladı.

Rusya ve Türkiye, 22 Ekim'de Soçi'de imzalanan mutabakat muhtırası uyarınca Suriye'nin kuzeyinde ikinci devriye faaliyetini gerçekleştirdi.

Rus subay İgor Jukov'un verdiği bilgiye göre devriyeye Rus ve Türk tarafından 4'er zırhlı araç katıldı. Devriye güzergahı yaklaşık 70 kilometreden oluştu.

Jukov, "Devriye, Mürşitpınar sınır kapısı bölgesinde başladı. Birtakım görüşmeler yaptıktan sonra iletişim ve hareket düzenini belirledik. Devriye olağan şekilde geçti. Dönüş noktasına kadar gittik ve geri döndük, tüm yerleşim birimlerinden geçtik. Görevin yerine getirildiğini düşünüyorum" dedi.

Ortak devriyeden önce tarafların devriyeye ilişkin küçük düzenlemeler yaptığını ve geri dönüşün planlanmadığını kaydeden Jukov, devriyenin Rus tarafının dün gerçekleştirdiği devriyeyle aynı güzergahta yapıldığını sözlerine ekledi.

Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, bugün Suriye'de Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara devriyesine çıkmıştı.

Soçi mutabakatı kapsamında Türk-Rus ilk ortak kara devriyesi 1 Kasım Cuma günü Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede icra edilmişti.