Putin: 'Mağaralı Rusofobikler' Rusçayı yok etmeye çalışıyor

Rusçayı 'yumuşak güç' olarak niteleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mağaralı Rusofobiklerin Rusçayı yok etmek için çaba sarf ettiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanlığı Rus Dili Konseyi toplantısında konuşan Putin, Rusçanın dünyada yayılmasını önlemeye yönelik yapay, kaba ve bilinçsiz girişimlerle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Rusçaya sadece 'mağaralı Rusofobiklerin' değil, saldırgan milliyetçilerin de savaş açtığını belirten Rus lider, bazı ülkelerde bunun devlet politikası haline geldiğinin altını çizdi.

'Rusça yumuşak güç'

Bu arada Putin, Rusçayı 'yumuşak güç' olarak niteleyerek, onun büyük silah olarak anılmaması çağrısında bulundu.

"Dili büyük bir silah olarak niteleyenler var. Gelin, bu tür sözcükleri kullanmayalım. Çünkü bu bir silahsa, onunla silahla mücadele ediyormuş gibi mücadele ederler" diyen Putin, dilin bir yumuşak güç olduğunu ve bu tanımlamanın yeterli olacağını belirtti.

Putin, Rusya'yla ekonomik ve siyasi işbirliğini geliştiren ülkelerde Rusçaya ilgide patlama görüldüğünü sözlerine ekledi.