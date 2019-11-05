Rusya’nın S-400 taburu, ortak tatbikat sonrasında Sırbistan’dan ayrıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya ve Sırbistan’ın düzenledikleri ‘Slav Kalkan-2019’ ortak hava savunma tatbikatının ardından S-400 hava savunma sistemi taburu ve Pantsir-S uçaksavar topçu sistemi bataryasının Sırbistan’dan Rusya’ya geri döndüğü belirtildi.

Açıklamada, “S-400 füze savunma sistemleri ile Pantsir-S uçaksavar topçu sistemlerinin yer aldığı Rus hava savunma birlikleri, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçaklarıyla nakledildi” ifadelerine yer verildi.

Rusya ve Sırbistan’ın bu yıl ilk kez düzenledikleri ‘Slav Kalkan-2019’ ortak hava savunma tatbikatı iki aşamadan oluşmuştu. Tatbikatın ilk aşaması geçen eylülde Rusya’nın Astrahan bölgesinde gerçekleşmiş, ikinci aşama ise 23-29 Ekim 2019 tarihleri arasında Sırbistan’da, başkent Belgrad yakınındaki Batajnica Hava Üssü’nde ve Pasulyanske-Levade askeri poligonunda düzenlenmişti.