Rusya'nın Kosova görüşmelerine dahil olma olasılıklarına ilişkin Rus uzmanlardan değerlendirme

Belgrad ve Priştine’nin Kosova çözümü ile ilgili yürüttüğü ve 2018 sonunda askıya alınan görüşmelerin yeni koşullarda tekrar başlayabileceğini değerlendiren uzmanlar, görüşme sürecine Moskova’nın da dâhil olmasının doğal olacağını belirtti.
Sputnik’e konuşan Rus uzmanlar, Belgrad ve Priştine’nin Kosova çözümü ile ilgili yürüttüğü ve 2018 sonunda askıya alınan görüşmelerin yeni koşullarda tekrar başlayabileceğini ve bu aşamada görüşme sürecine Moskova’nın da dâhil olmasının doğal olacağını söyledi.
Sırbistan yönetimi Brüksel’in baskısı ile ve Avrupa Birliği’ne (AB) yakınlaşmak ve bölgedeki Sırp vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için 2011’de AB’nin arabuluculuğu ile Kosovalı Arnavutlarla ilişkileri normalleştirmek üzere görüşme masasına oturdu. Ancak Priştine Kasım 2018’de Sırbistan’dan ve Bosna-Hersek’ten gelen mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulayınca diyalog askıya alındı.
Rusya Bilimler Akademisi Slav Araştırmaları Enstitüsü Balkanlar Krizi Araştırma Merkezi Başkanı Yelena Guskova, Sputnik’e demecinde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Guskova, “(Belgrad ve Priştine arasındaki) görüşmeler Arnavutlardan dolayı durdu, zira onlar hiçbir konuda taviz vermiyor. Sırp yetkililer, kendileri yaptıkları gibi Arnavutların da taviz vermeye başlamadıkça müzakere sürecinin olmayacağını söylüyor. Şimdi AB’de iktidar değişiyor, önceden Priştine ve Belgrad arasındaki müzakere sürecinde yer alanlar için veda yemeği verildi. Şimdi yeni insanlar geliyor ve görüşmeler bir takım yeni şartlarda yeniden başlayabilir. Ancak Belgrad, her şeyden önce Sırbistan’dan Arnavutların ithal ettiği mallara uygulanan yüzde 100’lük gümrük vergilerinin kaldırılması ve 2013 Brüksel Antlaşması ile belirlenen Kosova ve Metohiya’daki Sırpların haklarının tanınması gerektiğini net bir şekilde belirtti. Fakat Arnavutlardan hiçbir ses yok. Onlar ne toprak takasını görüşmek, ne Kosova ve Metohiya’daki Sırplara hak tanımak, ne de gümrük vergilerini kaldırmak istiyorlar. Fakat orada seçimler yapıldı, bu nedenle yeni siyasi yapıların ve kişilerin yüzlerini Belgrad’a çevirmesi mümkün. Görüşmeler ile ilgili böyle bir beklenti var” diye konuştu.
Kosova’da çözüm diyaloğuna Moskova’nın katılmasının tamamen doğal bir şey olacağına dikkat çeken Guskova, sözlerini şöyle sürdürdü:
“2006-2007 yıllarında AB ve Rusya dâhil olmak üzere birkaç ülkenin katıldığı Kosova ve Metohiya ile ilgili görüşmeler yapılırken çok güzel öneriler yapıldı, tüm tarafların arasında Kosova konusu ile ilgili görüş birliğine varıldı. Dolayısı ile Moskova’nın bu görüşme sürecine katılması kesinlikle doğal olurdu, ancak Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Priştine ve Belgrad arasındaki müzakere sürecine katkıda bulunmaya ABD’yi davet etti, Moskova’ya ise herhangi bir öneride bulunulmadı. Bu nedenle her şey, politikacıların neyi hedeflediklerine bağlı. Belki de bu hedef, müzakere sürecinde kimin yer alması gerektiğini belirliyor.”
Rusya Bilimler Akademisi Avrupa Enstitüsü Karadeniz-Akdeniz Araştırmaları departmanından Yekaterina Etina, Rusya’nın er ya da geç Kosova çözüm müzakerelerine dâhil olacağı yönünde görüş bildirdi.
Etina, “Moskova’nın sürece dahil olmasına gelince, bu er ya da geç, şu veya bu formatta olacak. Şu anki mevcut format, AB’nin (Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica) Mogherini’nin başında bulunduğu ayrılan yönetiminin söylediği gibi Belgrad ve Priştine’nin alacağı her kararın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından onaylanmasını öngörüyor, böylelikle Rusya kabul etmeden karar zaten alınamaz. Bu nedenle Rusya’nın şöyle ya da böyle sürece katılımı her türlü öngörülmüş durumda” ifadelerini kullandı.
Daha önce Sırpların Moskova’nın diyaloğa dahil edilmesini istediklerini birçok kez dile getirdiklerini hatırlatan Entina, görüşme sürecinin yeniden aktif hale gelmesini hem Moskova, hem Belgrad, hem de Priştine için oldukça arzu edilir bir şey olduğunu kaydetti.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)