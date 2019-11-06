Rusya: ABD ile Suriye'nin petrolü konusunda işbirliği yapmayız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rusya’nın ABD ile Suriye’nin doğusundaki petrolün çıkarılmasında güvenliğin sağlanması konusunda ABD ile işbirliği yapmaya niyeti olmadığını söyledi.

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman Rusya: Türkiye ile Suriye devlet temsilcilerinin bir araya gelme ihtimali ele alınıyor Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarının güvenliğini sağlamak için genişletilmiş askeri operasyona onay vermesi ile ilgili Verşinin, "Suriye petrolü konusunda ABD ile işbirliği yapmayacağız" dedi.

Mevzu bahsin Suriye halkının ulusal serveti olduğunu belirten Verşinin, “Suriye halkı kendi doğal zenginliklerini kendi yönetmeli, buna petrol de dahil” ifadelerini kullandı.

'DSG kamplarını kontrol altına almaya destek vermek için Şam'la işbirliğine hazırız'

Verşinin ayrıca "Moskova, mahkum IŞİD militanlarının tutulduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kamplarının bulunduğu bölgelerde kontrolü ve güvenliği sağlamak için Suriye hükümeti ile işbirliğine hazır" dedi.

Verşinin, açıklamalarına "Suriye hükümeti ile genel anlamda ülkenin egemenliğinin tüm topraklarda yeniden tesis edilmesi için işbirliği içindeyiz" sözleriyle devam etti.