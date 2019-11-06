Rusya: ABD ile Suriye'nin petrolü konusunda işbirliği yapmayız

Mevzu bahsin Suriye halkının ulusal serveti olduğunu belirten Verşinin, “Suriye halkı kendi doğal zenginliklerini kendi yönetmeli, buna petrol de dahil” ifadelerini kullandı.
'DSG kamplarını kontrol altına almaya destek vermek için Şam'la işbirliğine hazırız'
Verşinin ayrıca "Moskova, mahkum IŞİD militanlarının tutulduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kamplarının bulunduğu bölgelerde kontrolü ve güvenliği sağlamak için Suriye hükümeti ile işbirliğine hazır" dedi.
Verşinin, açıklamalarına "Suriye hükümeti ile genel anlamda ülkenin egemenliğinin tüm topraklarda yeniden tesis edilmesi için işbirliği içindeyiz" sözleriyle devam etti.
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