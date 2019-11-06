Rus Senatör: ABD'nin Deyr ez Zor'da üs inşa etmesi Suriye'nin egemenliğinin ihlali

Rus Senatör Konstantin Kosaçev, ABD’nin Suriye’nin Deyr ez Zor vilayetinde iki üs inşa etmesinin ülkenin egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini ifade etti.

Kosaçev, Anadolu Ajansı’nın Suriye'de petrol yataklarının en yoğun olarak bulunduğu Deyr ez Zor’da iki yeni üs kurduğu haberi ile ilgili olarak Facebook’tan değerlendirmede bulundu.

Kosaçev’e göre inşa çalışmalarının resmi amacı teröristlerin petrol sahalarına yeniden ulaşmasını engellemek olsa da, asıl amaç Suriye’de yapılan askeri operasyonlarda yapılan harcamaları telafi etmek.

Kosaçev, “Bu ayrıca tüm olanlara bakacak olursak, Batı’da kimsenin umursamadığı Suriye’nin egemenliğini en radikal biçimde ihlal ediyor. Yine Avrupa Parlamentosu’nda hukukun üstünlüğünden söz etmeyi seven ABD’nin NATO üyesi Avrupalı müttefiklerinden bir tepki duyulmuyor” ifadelerini kullandı.

Kosaçev, 1999’da Yugoslavya’nın bombalanmasından hemen sonra ABD tarafından Camp Bondsteel üssünün inşa edildiğini, bu üssün günümüzde ABD’nin Avrupa’daki en büyük ikinci üssü olarak görüldüğünü hatırlattı.