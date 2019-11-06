Nebenzya: Bosna Hersek'teki BM Yüksek Temsilciliği ofisi kapatılmalı

Nebenzya'nın çağrısı, BM Güvenlik Konseyi'nin Butmir'de konuşlu Avrupa Birliği'nin (AB) Eufor-Althea askeri misyonunun görev süresinin 1995 Dayton Anlaşması'nı yerine getirmek üzere bir yıl daha uzatılmasının oy birliğiyle kabul edilmesini izledi.

Bosna Hersek'teki BM Yüksek Temsilcisi Valentin Insko'nun BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu son raporu Bosna Hersek'in Avrupa-Atlantik kurumlarına entegrasyonunu teşvik etmek amacıyla kullandığını belirten Nebenzya, bu ülkedeki ofisin kapatılması gerektiğini belirtti.

Nebenzya, "Yüksek Temsilci, yetkisi dahilinde hareket etmeli. Onun Saraybosna'nın Avrupa-Atlantik kurumlarına entegrasyonu için lobi yapma yetkisi yok" dedi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bosna Hersek misyonunun yeni yetkilisini de eleştiren Nebenzya, söz konusu yetkilinin NATO üyeliğini destekleyen bir seminer organize ettiğini vurguladı.

Dayton ilkelerine sıkı biçimde saygı gösterilmesinin önemli olduğunun altını çizen Nebenzya, bunun için bir gerek yokken Bosna Hersek'teki uluslararası hamiliği sürdürmek için suni argümanları kesinlikle reddetti.