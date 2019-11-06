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19:21 06 Kasım 2019
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    Duma Savunma Komitesi: Rus-Türk ortak kara devriyesi büyük bir atılım

    © AA / Mehmet Fatih Aslan
    Rusya
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    Rusya Savunma Bakanlığı’nın, Rus ve Türk güçlerinin Soçi'de varılan mutabakat kapsamında Suriye-Türkiye sınırında ikinci ortak devriyeyi gerçekleştirdiği açıklamasını değerlendiren Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Şerin, ortak devriyenin başlamış olmasını büyük bir atılım olarak tanımladı.

    Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisi ile Türk sınır birliklerinin Soçi'de varılan mutabakat kapsamında Suriye-Türkiye sınırının 70 kilometrelik kısmında ikinci ortak devriyeyi tamamladığını duyurdu.

    Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Şerin, Sputnik’e demecinde Rus-Türk ortak kara devriyesinin başlangıcının önemine vurgu yaptı.

    © AA / Mehmet Fatih Aslan
    Rus muhabir, Türk-Rus ortak kara devriyesini anlattı

    'Suriye halkını soyan ABD’nin eylemlerinin de sınırlandırılması gerekecek'

    Şerin, “Rus-Türk ortak kara devriyesinin başlamış olması büyük bir atılım. Böylesine uzun bir zaman aralığından sonra sınırın ilk kez kontrol altına alınmış olması iyi bir şey. Asıl mesele ise bunun ileride ne derece yapıcı bir şekilde sürdürüleceğidir. Bunun dışında, bugün orada sadece petrol kuyularını koruyup Suriye halkını soyan ABD’nin eylemlerinin de sınırlandırılması gerekecek” diye konuştu.

    Rus vekil, Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlama meselelerini karşıladığı için Soçi mutabakat zaptındaki maddelerin uygulanmasını istediğine dikkat çekti: “Elbette ki Türk tarafı buna ilgi duymasaydı ve (bu belgede) sınır güvenliğinin güçlendirildiğini görmeseydi (mutabakata) katılmazdı. Elbette ki bunu, kendi sınırlarının güvenliğini sağlamak için de yapıyor, zira savaş eylemlerinin sürdüğü bir ülke ile sınır komşusu olan diğer bir ülke, her zaman suç çetelerinin yasadışı göçleri konusunda ile çok ciddi sıkıntılar yaşar. Bu nedenle Türkiye için (kendi sınırlarının güvenliğini sağlaması) da çok önemli bir konu”.

    Çeviren: Erkan Kurtuluş

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    Rus muhabir, Türk-Rus ortak kara devriyesini anlattı
    Etiketler:
    Duma Savunma Komitesi, Barış Pınarı Harekatı, Aleksandr Şerin, Soçi Mutabakatı, Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye, Rusya
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