Rus general geleceğin savaşlarının spesifik yönlerini anlattı

Rusya Doğu Askeri Bölgesi’ne bağlı Amur Bölgesi Silahlı Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sergey Çebotarev, modern koşullardaki savaşların belirleyici özelliklerinin yüksek hareketlilik ve teknoloji olacağını ve doğrudan kapsamlı çatışmalara girilmekten kaçınılacağını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi yayın organı Krasnaya Zvezda gazetesine konuşan Çebotarev, modern koşullardaki savaşları şöyle tanımladı:

“Son yılların silahlı çatışmaları, modern savaşın belirleyici özelliklerinin hareketlilik, yüksek teknoloji ve doğrudan kapsamlı çatışmalardan kaçınmak olduğunu ortaya koyuyor. İkinci Dünya Savaşı’nı anlatan filmlerde görmeye alışık olduğumuz gibi, klasik şekilli siper savaşı büyük bir olasılıkla olmayacak.”

Doğu Askeri Bölgesi silahlı kuvvetlerinin eğitiminde yeni format ve yöntemlerin kullanıldığına dikkat çeken Çebotarev, bunların arasında 'uygulamalı hızlı atış yapma' ve 'birleşik taktik ortamda tek bir plana göre hareket etme' gibi yöntemlerin olduğunu vurguladı.

Rus general, komutasındaki birliklerde ayrıca göreceli düşmana azami kayıp verilmesini sağlayan keskin nişancıları, bombacıları ve diğer askeri uzmanları etkili bir şekilde kullanmanın yeni yöntemlerinin üzerinde çalışıldığını da sözlerine ekledi.