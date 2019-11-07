Gorbaçev, Batı'yı Soğuk Savaş zaferini gasp etmekle suçladı

Sovyetler Birliği'nin son lideri Gorbaçev, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin Sovyetler ve Batı’nın ortak başarısı olmasına rağmen başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin zaferi gasp ettiğini söyledi.

Die Welt gazetesine konuşan Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçev, “Onlar (Batı ülkeleri) övünüyorlardı, sonra medya da bunu yapmaya başladı. Ama soğuk savaş ve silahlanma yarışına son vermek için çok şey yapan Rusların, Rusya’nın bunu nasıl algılayacağını düşünmediler” dedi.

Gorbaçov, Batı’nın o anda, bu gasp ve övünmenin gelecekte Moskova ile ilişkileri nasıl etkileyeceğini düşünmediğini kaydetti.

Avrupalı politikacıların son zamanlarda, Rusya’yı izole etmenin olumsuz sonuçları üzerinde düşünmeye başladığını söyleyen Gorbaçov’a göre, birikmiş sorunları düşünürken 'geriye değil ileriye bakmak' gerekiyor.