Peskov: Putin’in programında henüz Erdoğan’la görüşme yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in programında henüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir yüz yüze görüşme olmadığını, ancak telefon konuşmalarının herhangi bir zamanda hemen kararlaştırılabileceğini ifade etti. Uşakov ise bir telefon görüşmesi hazırlığı olduğunu kaydetti.

Erdoğan’ın daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada Putin’le iki ülke arasında Suriye konusunda varılan mutabakatın uygulanması konusunu konuşmak istediği açıklaması ile ilgili Peskov, “Henüz planlar arasında bir görüşme yok. Telefon görüşmeleri herhangi bir zamanda hemen kararlaştırılabilir” dedi.

‘Telefon görüşmesi hazırlığı var’

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ise Erdoğan ile Putin arasında bir telefon görüşmesi hazırlığı olduğunu doğruladı.

Uşakov, “Türkiye tarafı, bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmesi olasılığı ile ilgili talepte bulundu. Şimdi zamanı üzerinde konuşuyoruz ve yanıt vereceğiz” dedi.