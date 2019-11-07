Rusya ve Suriye'den dünyaya çağrı: ABD'yi Suriye'deki birliklerini çekmeye zorlayın 

Uluslararası topluma çağrı yapan Rusya ve Suriye, ABD'nin Suriye'deki birliklerini çekmeye ve hukuka aykırı olarak işgal ettiği Suriye topraklarını boşaltmaya zorlanmasını talep etti.

Rusya ile Suriye arasındaki hükümetlerarası koordinasyon merkezinin yöneticileri, 'Suriye'deki İnsani Durum ve Rukban Kampındaki Sığınmacıların Tahliyesini Engelleyen Sorunlar Hakkında' başlıklı bir ortak bildiri yayınladı.

Rus ve Suriyeli yetkililer, "Meşru Suriye hükümetinin tüm ülke topraklarında kontrolü sağlamasını engelleyen ABD ve müttefiklerinin bu egemen ülkedeki hukuka aykırı varlığı, Suriye'nin yeniden doğuşunun önündeki temel istikrar bozucu faktör. Uluslararası toplumu, hukuka aykırı şekilde işgal ettiği Suriye topraklarındaki varlığıyla uluslararası hukuku ihlal etmeyi sürdüren ABD'ye baskı uygulamaya ve tüm askerlerini Suriye'den çekmeye zorlamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye'nin güneyindeki Tanf'ta 55 kilometrelik alanı elinde tutmaya ve Rukban sığınmacı kampının lağvedilmesini engellemeye devam ettiğini belirten yetkililer, ABD'nin işgal ettiği bu bölgede güvenlik garantisi vermek istememesi nedeniyle BM'nin kamptaki kişileri tahliye planlarının askıya alındığını vurguladı.

Rus ve Suriyeli yetkililer, ABD'nin kampa düzenli insani yardım sevkiyatı yapılması gerektiğine dair süregelen açıklamalarının Washington'un BM'nin gıda ürünleri ve ilk yardım malzemeleriyle kendilerine bağlı militanlara destek verme amacıyla bağlantılı olduğunun altını çizdi.