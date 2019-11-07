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21:08 07 Kasım 2019
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    Turist, tatil, turizm

    Rus operatörler: Konaklama vergisi kısıtlı bütçeli turistleri ürkütebilir

    © Fotoğraf : DHA
    Rusya
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    Rus tur operatörleri, Türkiye'deki konaklama vergilerinin turistleri rahatsız edeceğini, özellikle kısıtlı bütçeli turistleri ürkütebileceğini söylüyor. Bazıları ise Türkiye’deki tatilin toplam maliyeti nedeniyle turistlerin bir kısmının Tunus, Mısır ve hatta Yunanistan gibi daha ucuz yerlere yönelebileceğini belirtiyor.

    Rus tur operatörü İnturist'in CEO'su Sergey Tolçin, Sputnik’e açıklamasında, “Türkiye'deki konaklama vergisinin uygulanmaya konması ve turistlerin geldikleri yerde ek para ödemek zorunda kalması durumunda diğer tüm ek harcamalar gibi bu da onlarda rahatsızlık yaratacak. Otel fiyatına dahil edilen vergiler başka, doğrudan elden alınan vergiler başka bir şey. Turistlerin kafasında soru işaretleri oluşacak” dedi.

    'Mısır rekaber oluşturabilir'

    Konaklama vergisinin, Rusya’daki turizm piyasası üzerinde büyük etki yaratmayacağını ama kısıtlı bütçeli turistleri ürkütebileceğini dile getiren Tolçin, “Rus turistlerin büyük kısmı büyük ihtimalle alışacak. Başka destinasyonlara kayma olmayacak, çünkü Türkiye, fiyat/kalite lideri. Avrupa vize demek, Tunus kitlesel destinasyon olarak algılanmıyor. Ama Mısır, açılması durumunda, güçlü rekabet oluşturabilir” ifadelerini kullandı.

    Yine de yeni verginin doluluk oranını etkilemesi durumunda otelcilerin, müşterileri geri kazanmak için fiyatları düşürmek zorunda kalacağını söyleyen Tolçin, “Başlarda otel sahiplerinden alınması planlanan konaklama vergisine kıyasla turistlerden alınacak konaklama vergisi oteller için konforlu olacak, ama turistler tarafından olumsuz karşılanacak” diye ekledi.

    Anex Tour tur operatörü de konaklama vergisinin Rus turistleri büyük oranda etkilemeyeceği görüşüne katılıyor. Şirketten Sputnik’e yapılan açıklamada, “İtalya, İspanya, Fransa, Karadağ, Japonya ve hatta Rusya dahil birçok ülkede turist vergisi var. Mevcut durumda Türk otellerinde de bu verginin alınması muhtemelen turist akışını ve bu ülkeye olan talebi etkilemeyecek” dendi.

    'Doluluk oranını düşürecek'

    Rus Tur Operatörleri Birliği’nden Rus medyasına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türk otelcilerin değerlendirmelerine göre, konaklama vergisi kabul edilirse bu, otel fiyatlarının en yüksek olduğu Temmuz-Ağustos aylarında doluluk oranını düşürecek. Çünkü bu dönemde, tüm vergiler dahil Türkiye’deki tatilin toplam maliyeti, turistlerin bir kısmını daha ucuz Tunus, Mısır ve hatta Yunanistan’a yönlendirebilir, çünkü bu ülkelerde turistlerden değil oda fiyatından vergi kesiliyor."

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2020’den itibaren otel müşterilerinden gecelik kişi başı 6-18 lira arasında olacak konaklama vergisi almayı teklif etmişti. Teklife göre, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart hotel, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesisleri ile dağ ve yayla evi gibi kırsal turizm tesislerinde verilen geceleme hizmetleri Konaklama Vergisi'ne tabi olacak.

    Konaklama vergisi konaklama tesisinin türüne göre ve kişi başına gecelik olarak hesaplanacak: 

    • 5 yıldızlı otel ve tatil köyleri: 18 TL
    • 4 yıldızlı otel ve tatil köyleri: 12 TL
    • 3 yıldızlı oteller ve belediye belgeli konaklama tesisleri: 9 TL
    • 2 ve 1 yıldızlı oteller, pansiyon, motel, apart hotel ve kampingler: 6 TL
    • Butik oteller ve özel konaklama tesisleri: 18 TL
    • Diğerleri: 6 TL kişi başına vergi ödeyecek. Bu vergi tutarı her yıl yeniden değerleme oranı kadar artacak.
    Etiketler:
    tur operatörü, Rusya
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