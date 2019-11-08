Rus helikopterleri Suriye’nin kuzeyinde her gün devriye yapacak

Rusya Hava Kuvvetleri pilotu Dmitriy İvanov, Rus askeri güçlerinin devriye görevi için Suriye’nin kuzeyindeki sınır bölgesinde Rus helikopterlerinin her gün havalandırılması kararını aldığını söyledi.

Gazetecilere konuşan Dmitriy İvanov, “Tüm yönlerde devriye görevi için her gün uçuşlar yapılacak” dedi.

Helikopterlerin Rus askeri polislerinin konvoylarına eşlik edeceğini ve devriye bölgesinde güvenliği sağlayacağını belirten İvanov, ”Suriye’nin kuzey vilayetlerinde hava devriyesi için özel görevleri yerine getirmeye başladık. Hava devriyesi birkaç yön üzerinde yapılıyor. Uçuşlar çiftli gruplar halindeki helikopterlerle 50-60 metre irtifada gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.

Rusya-Türkiye liderleri arasında Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde Suriye’nin kuzeyinde devriye görevi yürütülüyor.