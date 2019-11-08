'Rus bombardıman uçağı Tu-160, ABD'ye ait F-35A'lardan kaçmayı başardı'

ABD'ye ait 2 F-35A avcı uçağının Rus hipersonik stratejik bombardıman uçağı Tu-160'ı takibe aldığı ve Rus savaş uçağının F-35A'lardan kaçmayı başardığı belirtildi.

Çinli Sina haber sitesine göre 2 F-35A ile Rus Tu-160, 3 Kasım'da Japon Denizi üzerinde karşılaştı.

Rus bombardıman uçağı bölgede planlı uçuş gerçekleştirirken Amerikan avcı uçakları, Tu-160'ı fark etti ve takibe aldı. Bunun üzerine hızlanan Tu-160, F-35A'lardan uzaklaşmayı başardı.

Tu-160'ın manevrasına zamanında karşılık veremeyen Amerikan avcı uçakları bombardıman uçağının izini kaybetti.

Tu-160, dünyanın en ağır savaş uçağı. Saatte 2200 kilometre hıza ulaşabilen Tu-160, 25 saat havada kalabiliyor.