DNA testleri, dans pistinde bulunan kalıntıların Napolyon’un favori generaline ait olduğunu doğruladı

Rusya’nın Smolensk kentindeki bir parktaki dans pistinin altında bulunan kalıntılar üzerinde yapılan DNA testi, kalıntıların Fransız İmparatoru Napolyon Bonapart’ın çöküşünü hazırlayan, 1812’deki başarısız Rusya seferi sırasında ölen General Charles Etienne Gudin’e ait olduğunu doğruladı. Moskova, kalıntıları vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Moskova’nın 400 kilometre kuzeyindeki Smolensk şehrinde kazı çalışmaları yapan Fransız ve Rus arkeologlar, Napolyon’un şahsen tanıyıp saygı duyduğu, hatta ismi Fransa’daki Zafer Takı’nda yazılı Charles Etienne Gudin’in kayıp mezarını bir parktaki dans pistinin altında bulduklarına inanıyordu.

Fransa’da yapılan genetik incelemeleri, temmuzda bulunan kalıntıların Gudin’e ait olduğunu doğruladı.

Après des années de travail, des copains sont enfin parvenus à localiser la tombe du Général Gudin, mort en Russie en 1812 et dont la tombe avait été cachée et jamais retrouvée. C’était un ami proche de Napoléon, qui pleura a l’annonce de son décès. Elle a été retrouvée !! 🇫🇷⚡️🦅 pic.twitter.com/rPM2tTMUin — Julien Rochedy (@JRochedy) July 8, 2019

​Peskov: Kalıntıları vermeye hazırız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün Fransa’nın istemesi halinde Rusya’nın kalıntıları vermeye hazır olduğunu söyledi.

Peskov, “Anladığım kadarıyla yapılan tüm DNA testleri kalıntıların General Gudin’e ait olduğunu doğruladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de konudan haberdar” dedi.

Gudin, Napolyon’un başarısızlıkla sonuçlanan ve çöküşünü hazırlayan 1812 tarihli Rusya seferi esnasında (Vatanseverlik Savaşı) sol bacağını kaybetmiş ve sağ bacağından da yaralanmıştı. Daha sonra Napolyon, Smolensk’e getirilen Gudin’le bizzat ilgilenmişti. Bacağı kesilen general üç gün sonra, 44 yaşında kangrenden ölmüştü, kalbi ise çıkarılıp Fransa’da gömülmüştü.

Generalin iskeleti temmuzda ahşap bir tabut içinde bulunmuştu.