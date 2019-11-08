Lavrov’dan ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti’ değerlendirmesi: İyileştiğinde orada oluruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un NATO için kullandığı “Beyin ölümü gerçekleşti” ifadesiyle ilgili, Rusya’nın eşitlik koşuluyla İttifak’la ilişki kurmak istediğini belirterek “NATO iyileştiğinde orada oluruz” değerlendirmesini yaptı.

Macron’un sözleriyle ilgili gazetecilere konuşan Lavrov, “Kendimi konunun tıbbi yönüne sürüklemek istemem” dedi ve kinayeli bir dille devam etti:

“Macron yaptığı teşhisin çok açık olduğunu düşündüyse, bunu açıklama hakkı var. NATO’yu benden iyi biliyor. Sonuçta üye bir ülkeyi temsil ediyor.”

Rusya’nın İttifak’la karşılıklı çıkarlara ve eşitliğe dayalı işbirliği ile ilgilendiğini belirten Lavrov, “NATO iyileştiğinde orada oluruz” dedi.

Economist dergisine verdiği röportajda "Şu anda yaşadığımız şey NATO'nun beyin ölümüdür" diyen Macron, bunun sebebi olarak ise 'ABD ile Avrupa arasındaki koordinasyon eksikliğini' ve 'NATO'nun kilit ülkesi Türkiye'nin Suriye'deki saldırgan eylemlerini' göstermişti.