Zaharova: İngiltere'den Beyaz Miğferler'in kurucularından eski MI6 ajanı Mesure hakkında açıklama bekliyoruz

İngiltere'nin Rusya ve Suriye'ye Beyaz Miğferler örgütüyle ilgili eleştiri yöneltmesine tepki gösteren Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Londra'dan eleştiri yerine örgütün kurucularından birinin eski MI6 ajanı olmasını yorumlamasını beklediklerini ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Morrison, Beyaz Miğferler temsilcilerinin Rusya ve Suriye tarafından düzenlenen dezenformasyon kampanyasının hedefi olduğunu belirterek Moskova ve Şam'ı eleştirmişti.

Morrison'un sözlerine yanıt veren Zaharova, İngiliz Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen bu açıklamasını özellikle Beyaz Miğferler örgütünün geçmişi bağlamında 'mucizevi' bulduklarını belirtti.

Zaharova, "Gelin, bu yapının köklerinde kimin bulunduğuna bakalım. Örgütün kurucuların birinin James Le Mesurier olduğu açıkça biliniyor. Mesurier, İngiliz istihbaratının, tam olarak MI6'nın eski ajanı" dedi.

Bu örtüşmenin tesadüf olduğunun düşünülemeyeceğini kaydeden Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kişi, Balkanlar ve Ortadoğu da dahil dünya genelindeki birçok çatışmada ortaya çıktı. Bazı araştırmacılar, bu kişinin Kosova'daki görevi sırasında terör örgütleriyle irtibatı olduğunu belirtiyor. Bazı kaynaklara göre Mesurier'in ekibinde El Kaide militanları da yer alıyordu. İngiliz yönetiminde bu bulgular hakkında bir açıklama duymayı çok isterdik."