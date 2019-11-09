Rusya: Ermenistan ve Türkiye’nin ikili ilişkileri iyileştirmeye devam edeceklerini umarız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Erivan ve Ankara’nın aralarındaki ilişkileri iyileştirmeye devam edeceğini umduğunu ve bu sürece her türlü yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

© AA / Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Moskova’da bir araya geldi merkezli Mediamax haber ajansına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Ermenistan ve Türkiye’nin ikili ilişkileri iyileştirmeye devam edeceğini umduğunu ve bu sürece her türlü yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Lavrov, “Ermenistan ve Türkiye’nin bu yönde çalışmaya devam etmelerini umuyoruz. Bu yöndeki imkânların korunduğuna inanıyoruz, biz de taraflara gerekli yardımı sağlamaya hazırız. Kaldı ki mevcut Ermeni-Türk ihtilaflarının hızlı bir şekilde çözülmesi, Güney Kafkasya'daki genel siyasi atmosferin iyileştirilmesine, oradaki güvenlik ve istikrarın güçlenmesine hizmet edecek” diye konuştu.

Bunun yanında ilişkilerin normalleşmesinin sadece Türkiye ve Ermenistan’ın arasındaki bir mesele olduğuna dikkat çeken Lavrov, şu anki ilişkilerde olumlu gelişme görülmediğinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.