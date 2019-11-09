Rusya: Ermenistan ve Türkiye’nin ikili ilişkileri iyileştirmeye devam edeceklerini umarız

Lavrov, “Ermenistan ve Türkiye’nin bu yönde çalışmaya devam etmelerini umuyoruz. Bu yöndeki imkânların korunduğuna inanıyoruz, biz de taraflara gerekli yardımı sağlamaya hazırız. Kaldı ki mevcut Ermeni-Türk ihtilaflarının hızlı bir şekilde çözülmesi, Güney Kafkasya'daki genel siyasi atmosferin iyileştirilmesine, oradaki güvenlik ve istikrarın güçlenmesine hizmet edecek” diye konuştu.
Bunun yanında ilişkilerin normalleşmesinin sadece Türkiye ve Ermenistan’ın arasındaki bir mesele olduğuna dikkat çeken Lavrov, şu anki ilişkilerde olumlu gelişme görülmediğinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
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