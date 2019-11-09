Gorbaçov, Sovyetler’in çöküşünden kimlerin sorumlu olduğunu söyledi

Alman Der Spiegel dergisine konuşan Gorbaçov, “Perestroyka’nın sonu ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasından, Ağustos 1991 darbe girişimini organize edenler ve bu girişimin ardından da Sovyetler Birliği Başkanı’nın zayıflayan konumundan yararlananlar sorumlu” dedi.

Perestroyka’nın olası risklerinin farkında olduğunu ama ülke yönetimi olarak değişime ihtiyaç olduğunu da anladıklarını dile getiren eski Sovyetler lideri, “Eskisi gibi yaşamak artık mümkün değildi. Perestroyka’nın büyük bölümü, evrensel değerler, nükleer silahsızlanma ve seçim özgürlüğünü kapsayan yeni dış politika anlayışıyla ilgiliydi” ifadelerini kullandı.

Perestroyka konusunda pişmanlık duymadığını, ama reform yolunda hatalar ve yanlışlıkların yapıldığını itiraf eden Gorbaçov, diğer yandan da Rusya’nın asla totaliter sisteme dönmeyeceği görüşünü de dile getirdi.

Ağustos Darbesi olarak bilinen 19-21 Ağustos 1991 tarihinde meydana gelen darbe girişimi, Sovyetler Birliği hükûmeti üyesi bir grubun, ülkedeki denetimi dönemin Başkanı Gorbaçov’dan alma teşebbüsüydü