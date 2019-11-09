Putin: Rusya, yapay zeka alanında lider olabilir

konferansında konuşan, devlet kurumları ve şirketlerinin etkili olduğu en önemli özelliğin ülkenin teknoloji bağımsızlığını sağlama ve güçlendirme yeteneği olduğunu belirterek, “Yapılacak çalışmanın önemi son derece büyük. Eminim, yapay zeka alanında küresel liderlerinden biri olmalıyız, bu yeteneğe sahibiz” ifadelerini kullandı.

Bunun, ülkenin geleceği ve dünyadaki yeriyle ilgili olduğunu kaydeden Rusya lideri, “Matematik, fizik, diğer bilimler ve hatta beşeri bilimler alanında faaliyet gösteren okullarımıza bakarsak biz gerçekten bunu yapmaya kadiriz” dedi.