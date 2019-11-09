Putin: Rusya, yapay zeka alanında lider olabilir

Bunun, ülkenin geleceği ve dünyadaki yeriyle ilgili olduğunu kaydeden Rusya lideri, “Matematik, fizik, diğer bilimler ve hatta beşeri bilimler alanında faaliyet gösteren okullarımıza bakarsak biz gerçekten bunu yapmaya kadiriz” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın yapay zeka alanında küresel liderlerden biri olabileceğini belirtti.
Bunun, ülkenin geleceği ve dünyadaki yeriyle ilgili olduğunu kaydeden Rusya lideri, “Matematik, fizik, diğer bilimler ve hatta beşeri bilimler alanında faaliyet gösteren okullarımıza bakarsak biz gerçekten bunu yapmaya kadiriz” dedi.
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