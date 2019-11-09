Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesi hakkında açıklama

Suriye konusuna büyük önemin verildiği görüşmede, Soçi mutabakatının uygulanması bağlamında, Suriye’nin “toprak bütünlüğü, egemenliği ve birliğine sıkıca uyulması” koşuluyla bu ülkenin kuzeydoğusundaki durumun istikrara kavuşturulması için koordineli adımların devem ettirilmesinin önemi vurgulandı.
Ayrıca İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumla ilgili görüş alış verişinin yapıldığı görüşmede, her iki taraf, 2018’de varılan anlaşmanın yerine getirilmesi için ortak çabaların sürdürülmesi gerektiğinin altı çizildi.
Suriye Anayasa Komitesi’nin Cenevre’de gerçekleştirdiği ilk toplantısının sonuçlarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Putin ve Erdoğan, Suriyeli taraflar arasında politik diyaloğun ilerletilmesine destek vermeye devam etme niyetinde olduklarını doğruladı.
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