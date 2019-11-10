Zelenskiy, Rusların Ukrayna'da medya kurumu sahibi olmasının yasaklanmasını istedi

, Bakanlar Kurulu’na haberlere ilişkin standartlar, sahte haberlerle mücadele ve Rusların kitle iletişim araçlarına sahip olmasının yasaklanmasını öngören yasa tasarısını, yıl sonuna kadar hazırlama ve parlamentoya sunma talimatı verdi.

Devlet Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan kararname metninde, “Bakanlar Kurulu’na 31 Aralık tarihine kadar medya faaliyetlerini düzenleyen yasa tasarısının Verhovna Rada’ya sunması talimatı verildi” ifadeleri yer aldı.

Bilgi mevzuatının ihlali yükümlülüğünün arttırılmasını da öngören kararname metninde, “Yasa tasarısında özellikle, haber standartlarına ilişkin hükümler, yanlış ve çaptırılmış bilgilerin yayılmasını önleme mekanizmaları, saldırgan devletin özel ve tüzel kişilerinin Ukrayna’da medya sahibi olma veya finanse etmesinin yasaklanmasının öngörülmesi” ifadelerine yer verildi.

Daha önce, Ukrayna Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Vladimir Borodyanskiy, hükümetin bilgi alanı ve sahte haberlerle mücadeleyi düzenleyen yasa tasarısı üzerinde çalıştığını belirtmişti.