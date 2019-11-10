Rusya Doğrudan Yatırım Fonu: Bulut teknolojileri ve robotik cerrahi aktif olarak büyüyor

RDIF Başkanı Kiril Dmitriyev, Rus geliştirici ve teknolojik cerrahi robot üreticisi Yardımlı Cerrahi Teknolojileri'nin (AST) kurucularının yatırımın ilk etabının başardığını belirtti.

Al Journey konferansında konuşan Kiril Dmitriyev, “Bu gerçekten çok önemli. Kuşkusuz, robotik cerrahi aktif olarak büyümeye devam ediyor. Bu robotu geliştiren Prof. Dmitriy Puşkar’la ortaklığımızdan çok memnunuz" dedi.

RDIF’in Anne ve Çocuk’u, Onkoboks’un yeni ve doğal zeka teknolojilerini kullandıklarını belirten Dmitriyev, “Yapay zeka alanındaki Rus şirketlerimizin yatırımını yapmaya ve ortaklaştığımıza fon vermek için uluslararası pazarlara sokacağız. Daha şimdiden, ortak yatırım fonlarımız AI teknolojisi için yatırım için iki milyar dolar ayırdı. Bu yatırımların bir ürünü yeni teknolojiler için, Rusya’daki bulut servislerine ayıracağız” ifadesini kullandı.