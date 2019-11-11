Putin’den polislere aşırıcılığa karşı koyma çağrısı

Rusya polis teşkilatı çalışanlarının gününü kutlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, polislere terörizme, aşırıcılığa ve Rus toplumunu bölme girişimlerine sert bir şekilde karşı koyma çağrısında bulundu.

Polis teşkilatı çalışanlarına hitap eden Putin, “Göreviniz, terörizme ve aşırıcılığa, nefret ekme, çok uluslu ve çok dinli toplumumuzu bölme girişimlerine sert bir şekilde karşı koymaktır. Sürekli önleyici çalışmalar, sivil toplum ve Rusya'nın geleneksel din temsilcileri ile dürüst ve doğrudan bir diyalog önemli” diye konuştu.

Yolsuzluk, organize suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığı ile kararlı ve azimli eylemlerin de önemine dikkat çeken Putin, “Çalışmanızın başlıca, kilit ve belirleyici ilkesinin insana, haklarına ve sorumluluklarına, özgürlüklerine saygı olacağına inanıyorum” vurgusunu yaptı.