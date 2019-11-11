Ryabkov: Rusya, ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesine aynı şekilde yanıt vermez

4. Moskova Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Konferansı'nda İzvestiya gazetesine demeç veren Ryabkov, ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme planlarını değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın ABD'nin anlaşmadan çekilmeyi gerçekten istediğine dair şüpheleri bulunduğunu kaydeden Ryabkov, "Ancak eğer ABD çekilmeyi gerçekleştirirse, Rus Dışişleri buna yanıt olarak farklı senaryoları gözden geçirmeye hazır. Farklı seçenekler mevcut ancak simetrik olarak yanıt verip anlaşmadan çekilemeyiz" dedi.

'Tüm taraflar için önemli role sahip'

Ryabkov, Açık Semalar Anlaşması günümüzdeki birçok sürece istikrar kazandırdığı için tüm taraflar açısından önemli bir rol oynadığının altını çizdi.

Dışişleri bakan yardımcısı, Rusya'nın ABD'nin anlaşmada kalmaya devam edeceğini umduğunu sözlerine ekledi.

Wall Street Journal gazetesi, Washington idaresindeki iki kaynağına dayandırdığı haberinde, Trump’ın, ABD’nin

Açık Semalar Anlaşması’nda çıkma niyetini içeren bir belgeyi imzaladığını ileri sürmüştü.

Beyaz Saray, bu bilgiyle ilgili yorum yapmayı reddetmişti.

ABD Kongre Üyesi Elliot Engel'in Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'a mektup yazarak, "Trump yönetiminin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmeyi düşünmesinden son dereceği endişeliyiz. 34 ülkenin imzaladığı bu anlaşma önemli bir şeffaflık sağladı. ABD'nin çekilmesi, yalnızca Rusya'ya yarar sağlayacak, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın ulusal güvenlik çıkarlarına zarar verecek" dediği basına yansımıştı.

Açık Semalar Anlaşması, Doğu ve Batı blokları arasında güven ve istikrarı geliştirmek amacıyla 1992 yılında Helsinki'de imzalandı. Kasım 2000'de Rusya parlamentosu tarafından onaylanan anlaşma 2 Ocak 2001 tarihinde yürürlüğe girdi.