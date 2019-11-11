Rusya: Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunmaya hazırız

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile görüşmesinin ardından verilen basın toplantısında konuşan Lavrov, “Ermenistan ile Türkiye arasındaki sorunların üstesinden gelinebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Zürih Protokolleri’nin imzalanması için en aktif şekilde katkıda bulunduk” dedi.

Ermenistan ile Türkiye arasındaki protokollerin üzücü akıbetine rağmen, Moskova’nın iki taraf arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini teşvik etmek için kendi imkanlarını kullanmaya hazır olduğunu belirten Lavrov, bunun için iki tarafın da ilgilendiğini göstermesi gerektiğini ifade etti.

Lavrov, “Birinin bu iki ülke arasında bir savaş başlatacağına inanmak için bir sebep görmüyoruz, ancak her halükarda bizim politikamız barışın ve iki taraf için de faydalı işbirliğinin sağlanmasından yana” dedi.