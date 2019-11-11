Rus Dışişleri’nden Bolivya’ya çağrı: Anayasal bir çözüm bulun

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’in görevinden istifa etmesinin ardından tüm siyasi taraflara sorumlu davranma ve mevcut siyasi krizi çözmek için anayasal bir çözüm bulma çağrısı yaptı. Rus Dışişleri, uluslararası toplumun da konuyla ilgili yapıcı bir rol oynaması gerektiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bolivya’da olanlardan endişe duyduklarını, muhalefet tarafından başlatılan şiddet dalgasının Evo Morales’in devlet başkanlığı görevini yerine getirmesine olanak vermediği açıklamasını yaptı.

Hükümet diyalog yoluyla yapıcı bir çözüm arayışına hazır olmasına rağmen, ülkede olayların ‘planlı hükümet darbesi modelleri’ çerçevesinde geliştiği kaydedilen açıklamada, “Bolivya’daki tüm siyasi güçleri aklıselime uygun ve sorumlu davranmaya; barış ve huzurun yanı sıra devlet kurumlarının yönetilebilirliğinin yeniden tesis edilmesi, tüm vatandaşların haklarının, ülkenin sosyo-ekonomik gelişiminin sağlanması adına, mevcut duruma yönelik anayasal bir çözüm bulmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Rusya ile Bolivya arasında dostane ve iki taraf için de faydalı, yapıcı bir işbirliği olduğu kaydedilen açıklamada, Moskova’nın uluslararası toplum, Bolivya’nın komşuları, bölge dışındaki etkili güçler ve uluslararası kuruluşların da sorumlu davranmasını umduğu kaydedildi.