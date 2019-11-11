Lavrov: Suriye hükümeti petrol sahaları dahil olmak üzere, ülkenin tüm topraklarını kontrol altına almalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye hükümetinin, ABD'nin kontrolündeki petrol sahalarının bulunduğu bölgeler de dahil olmak üzere ülkenin tüm topraklarını hakimiyeti altına alması için Rusya'nın ısrarcı olacağını ifade etti.

ABD'nin Suriye’nin kuzeyindeki petrol sahalarının etrafına zırhlı araçlar ve Abrams tanklarını sevk ettiği haberlerine ilişkin konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Lavrov, "Suriye hükümetinin ülkesinin tüm topraklarını üzerinde en hızlı şekilde hakimiyet sağlaması için ısrarcı olacağız. Terörün sağlam bir şekilde sonunun getirilmesi ve nihai siyasi çözüme yönelik tüm sorunların çözülebilmesine yalnızca bu yardımcı olacak" dedi.

Lavrov, ABD'nin Suriye'yi basitçe soyma ve petrol sahalarını kontrol alma girişimlerinin yasa dışı olduğunu, bunun ülkedeki istikrar sürecine yönelik hiçbir olumlu katkısının bulunmayacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanı, bu girişimlerin Suriye’nin bu bölgesi için yalnızca ciddi bir tehdit ve bozucu etki oluşturacağını söyledi.