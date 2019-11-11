Kremlin: Esad’ın Moskova’da gayrimenkulü olduğu konusunda bilgimiz yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Rusya’nın başkenti Moskova Uluslararası İş Merkezi’nde gayrimenkulü olduğu yönünde hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

Financial Times’ta çıkan bir yazıda, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yakınlarının Moscow-City olarak bilinen Moskova Uluslararası İş Merkezi’nde farklı yıllarda en az 19 apartman satın aldığı iddia edilmişti.

Peskov, bugünkü basın toplantısında, Financial Times’ın bu iddiasıyla ilgili soruya, “Hayır, bilgimiz yok. Zaten böyle bilgiye sahip olmamalıyız. Rusya’daki emlak piyasası tamamen serbest” dedi.

Bu iddianın gerçeği yansıtıp yansıtmadığını bilmediğini söyleyen Peskov, “Rusya tamamane serbest piyasa. Yerli ve yabancı çok sayıda vatandaş burada gayrimenkul satın alıyor. Bu normal, çok yaygın bir uygulama” ifadelerini kullandı.