Patruşev: Pentagon, BDT'de biyolojik silah üretebilir

Rus resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta için 'Modern Dünyada Rusya'nın Güvenliği' başlıklı bir makale yazan Patruşev, ABD'nin BDT'de kurduğu biyolojik laboratuvarlara mercek tuttu.

Patruşev, "Pentagon'un başta BDT ülkeleri olmak üzere tüm dünyada biyolojik laboratuvarlar kurma faaliyetleri özel bir endişe yaratıyor. Bu laboratuvarlarda enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili araştırmalar yapılıyor ve biyolojik silah üretilebilir" ifadelerini kullandı.

Rus yetkili, bu bağlamda biyolojik güvenliğin sağlanmasına yönelik ikili anlaşmalar imzalanması yoluyla da dahil olmak üzere partner ülkelerle yakın koordinasyon kurulmasına olan ihtiyacın giderek arttığını vurguladı.

Rus ordusu 73 Gürcü vatandaşın öldüğünü açıklamıştı

Rusya Silahlı Kuvvetleri Kimyasal, Biyolojik ve Radyasyonel Koruma Birliği Komutanı Orgeneral İgor Kirillov, ABD'nin Gürcistan'da ilaç testi kisvesi altında insanlar üzerinde muhtemelen zehirli kimyasal madde denediğini ve sonucunda 73 Gürcistan vatandaşının hayatını kaybettiği belirtmişti.

Rusya, Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde vurgulamıştı

Rusya yönetimi, 2016 Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde ABD'nin Rusya çevresinde askeri-biyolojik laboratuvar ağı kurduğuna ve bunun ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğuna vurgu yapmıştı.

Moskova'nın ulusal güvenlik stratejisinde yer verdiği bu kritik bilgi, ABD merkezli New Eastern Outlook dergisi yazarlarından Henry Kamens'in kaleme aldığı yazıyla desteklenmişti.

ABD kendini 'muaf' tutuyor

Skripal vakasında kimyasal silah kullandığı iddiasıyla Rusya'ya yaptırım kararı alan ve bazı yaptırımlardan kaçınmak için ABD'li müfettişlere Rusya'da kimyasal veya biyolojik silah geliştirilmediğini ve kullanılmadığını teyit etmek üzere kapılarını açma koşulunu öne süren ABD, çeşitli ülkelerde bulunan laboratuvarlarını hiçbir gerekçe belirtmeden uzmanların erişimine kapalı tutuyor.

