Rus Dışişleri'nden, Beyaz Miğferler kurucusu Mesurier'in ölümündeki 'Rus izi' iddiasıyla ilgili yorum

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Miğferler’in kurucusu Le Mesurier’in ölümüyle ilgili henüz soruşturma başlatılmamışken İngiliz medyasının geleneksel olarak Rusya karşıtı açıklamalar yapmaya başladığını belirtti.

Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, İstanbul’daki evinin yanında ölü bulunmuştu. Mesurier’in dördüncü kattan düştüğü düşünülüyor.

İngiliz Independent gazetesi, Mesurier ölmeden birkaç gün önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın 'İngiliz ajanının faaliyetini ifşa eden' açıklamada bulunduğuna işaret etti.

“James Le Mesurier: Beyaz Miğferler’in İngiliz kurucusu Rusya’nın ajanlık suçlamalarından sonra ölü bulundu” başlıklı haberde, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamadaki, “Le Mesurier’in Beyaz Miğferler’in ahlaksız cinayetlerine katkısı” ifadesine dikkat çekiyor.

Independent gazetesinin haberini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, “İngiliz medyasının mantığına bakılırsa Le Mesurier cinayeti Nisan 2017’de işlenmeliydi, zira Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın onun istihbarat ve Beyaz Miğferler ile olan ilişiğiyle ilgili ilk resmi yorumu o tarihte yapılmıştı” dedi.

Açıklamada, İngiliz medyasının sıcak haberler dalgasında duygusal suçlamalar savurduğunu, Rusya’nın suçu olmadığı anlaşılınca da hemen konu değiştirdiği kaydedildi.

Rusya Dışişleri, benzer senaryonun daha önce Litvinenko, Berezovskiy ve Skripal olaylarında da kullanıldığını hatırlattı.