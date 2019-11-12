Lavrov: ABD, Suriye'nin doğusundaki petrolü kontrol etmek için bu bölgeyi koparmak ve sözde devlet kurmak istiyor

Paris Barış Forumu'nda konuşan Lavrov, ABD'nin Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını kontrol etmek adına gerçekleştirmek istediği planları anlattı.
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını kontrol etmek için bu bölgeyi koparmak ve orada Basra Körfezi'ndeki ülkelerin katılımıyla bir sözde devlet kurmak istediğini söyledi.
Paris Barış Forumu'nda konuşan Lavrov, ABD'nin Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını kontrol etmek adına gerçekleştirmek istediği planları anlattı.
Ayrıntılar geliyor...
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