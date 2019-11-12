Rus Evrofinance Mosnarbank, Bloomberg’i yalanladı: Venezüella’ya para göndermedik

Rusya’nın en büyük ticari bankalarından biri olan Evrofinance Mosnarbank, Bloomberg gazetesinin Mayıs 2018- Nisan 2019 arasında Rusya’dan Venezüella’ya 315 milyon dolar değerinde nakit döviz gönderildiği iddialarını yalanladı.

Rus Evrofinance Mosnarbank sözcüsü, Sputnik’e Bloomberg’in Mayıs 2018- Nisan 2019 döneminde Rusya’dan Venezüella’ya birkaç parti halinde 315 milyon dolar değerinde nakit döviz gönderdikleri iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada “Bloomberg’in Import Genius’a dayandırdığı haberinde verilen bilgiler yanlış. Evrofinance Mosnarbank, Venezüella’ya nakit göndermedi. Bloomberg’in bankamızın faaliyetlerine yönelik daha önce de güvenilir olmayan bilgi ve spekülasyonlar içeren yayınlarda bulunduğuna dikkat çekmek isteriz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada gazetenin daha önce de bankayı Venezüella kripto para birimi Petro alım satımı yaptığı iddiasını yaydığı örneği verildi.