Lavrov’dan ABD seçimi esprisi: Meseleyi çözeriz, merak etmeyin

Paris Barış Forumu çerçevesinde gazetecilere konuşan Sergey Lavrov, Rusya’ya yöneltilen ABD seçimlerine müdahale suçlamalarına göndermede bulundu.

Lavrov, gazetecilerin Rusya’nın 2020 ABD başkanlık seçimlerine nasıl hazırlandığı sorusuna karşılık, esprili bir dille “Biz meseleyi çözeriz, merak etmeyin” ifadelerini kullandı.

‘Bolivya’da olanlarla ilgili suçlanmamamız tuhaf’

ABD’li özel savcı Robert Mueller nisanda Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturmayı tamamlamış ve Moskova’nın sosyal medya ve hacker saldırılarıyla müdahalede bulunduğu sonucuna varmıştı. Rusya ise suçlamaları reddediyor.

Öte yandan Lavrov, dünyada olup biten her şeyin arkasında Rusya’nın parmağının arandığına işaret ederek, Bolivya’da olanlarla ilgili Moskova’nın adının anılmamasının şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

Lavrov, Devlet Başkanı Evo Morales’in istifa ettiği Bolivya’daki durumla ilgili “Rusya’nın dünyada olup biten her şeye karıştığının düşünülmesine alıştık. Sözgelimi Salisbury’de olanlar, Brexit, Katalonya… Şili’deki durum çerçevesinde de bizim adımız anıldı. Düşündüm de Irak, Lübnan ve şimdi de Bolivya’da olanlarla ilgili neden anılmıyoruz? Henüz bizi Bolivya’da olanlarla ilgili suçlamamaları tuhaf” yorumunda bulundu.