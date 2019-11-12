Lavrov: 2013'te Suriye'de ABD'yle bir anlaşma yapmaya çok yaklaştık

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Washington'un 2013 yılında Suriye'yle ilgili bir anlaşmaya yapmaya yaklaştığını ancak mutabakatın ABD'nin El Nusra Cephesi'ni ve siyasi muhalefeti birbirinden ayırmayı istememesi nedeniyle bozulduğunu anlattı.

Paris Barış Forumu'nda katılımcılara hitap eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "2015 yılı sonunda Astana formatı kurulmadan önce Suriye hükümeti ile muhalefet arasında diyalog olmadığını anımsatmak isterim. O dönemde Batı tarafından oluşturulan tek muhalefet, İstanbul, Riyad, Avrupa ve ABD'de yaşayan göçmenlerden oluşuyordu" dedi.

2013 yılında Suriye krizinin çözümü konusunda ABD'yle anlaşma yapmaya çok yaklaştıklarını belirten Lavrov, "Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile hazırladığımız ve Suriye hükümetinin onayladığı anlaşma, Suriye hava kuvvetlerinin uçuş yapmamasını ve Rusya ile ABD'nin hava operasyonlarının kendi aramızda koordine edilmesini öngörüyordu. Diğer bir ifadeyle, Rusya ve ABD birbirlerinin Suriye'deki eylemleri hakkında veto hakkına sahip olacaktı. Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinin tek koşulu, ABD'nin muhalifleri El Nusra'dan ayırmasıydı. Ancak ABD bunu hiçbir zaman yapmadı" ifadelerini kullandı.