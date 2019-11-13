Putin’in Erdoğan’ı davet ettiği Kırım’daki caminin açılışı 2020 yazının başlarında yapılacak

Kırım Halkları İşleri Devlet Komitesi Başkanı Albert Kangiyev, ‘Krım’ radyosuna yaptığı açıklamada Simferepol’deki Cuma Camii’nin açılışı ile ilgili, “Bu, Kırım’daki ve muazzam vatanımız Rusya’daki en eşsiz ve büyük yapı. Daha önce bu tür dini bir yapıya yönelik bu kapsamda bir inşaat çalışması gerçekleştirilmemişti. Eşsiz mimarisi ile aynı anda 4 bin kadar kişi namaz kılabilecek. Açılışın ise tahmini olarak 21 Haziran 2020’de yapılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kangiyev, Sputnik’e yaptığı açıklamada caminin açılışının başta 21 Nisan 2020’de yapılmasını beklediğini, ancak yapının teknolojik özelliklerinin kullanıma geçirilmesine ilişkin nedenlerden açılışın ertelendiğini belirtti. Kangiyev, ayrıca Erdoğan’ın caminin açılışı için Kırım’a gelmesini umduğunu da ekledi.

Yapımına 2016'da başlanan caminin, 5700 metrekare genişliğiyle Doğu Avrupa'nın en büyük camisi olması bekleniyor.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım’daki Cuma Camii’nin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı davet ettiğini açıklamıştı. Putin, Erdoğan’ın teklifi kabul ettiğini ve olumlu tepki verdiğini belirtmişti.