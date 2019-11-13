Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'de bulunan ve DEAŞ üyeliğiyle suçlanan vatandaşlarımızı kabul etmeye hazırız

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından 'Türkiye topraklarında DEAS üyeliği ile suçlanan Rusya vatandaşlarının' durumuna ilişkin açıklama geldi.

Büyükelçiliğin hesabından Hürriyet gazetesinin "Deport listesinde 959 DEAŞ'lı' başlıklı haberinin paylaşıldığı açıklamada "Rusya, diğer ülkelerden farklı olarak, Türkiye topraklarında bulunan ve DEAŞ üyeliğiyle suçlanan Rusya vatandaşlarını kabul etmeye hazırdır" ifadeleri yer aldı.

#Rusya, diğer ülkelerden farklı olarak, Türkiye topraklarında bulunan ve DEAŞ üyeliğiyle suçlanan Rusya vatandaşlarını kabul etmeye hazırdır.

📷 @Hurriyet pic.twitter.com/euHSVpVGOV — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) November 13, 2019

​Paylaşılan haberde ise "İade edilecek yabancı DEAŞ'lı teröristler geri gönderme merkezinde tutuluyor. Sınırdışı listesindeki 959 DEAŞ'lı arasında Rusya'dan 99, Almanya'dan 17, ABD'den 2 kişi var. Biri de vatansız" ifadeleri yer alıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan yabancı IŞİD'liler için ''Yakalananları kendi ülkelerine geri göndereceğiz. Biz kimsenin DAEŞ mensubunun oteli değiliz'' demişti. Soylu, birçok ülkenin DEAŞ'lıları kabul etmeyerek vatandaşlıktan çıkardığını belirterek bunun kabul edilemez olduğunu belirtmişti.