Rus helikopterlerinin Suriye'deki Türk-Rus devriyeleri sırasında koruma sağladığı anlar kamerada

Rus Zvezda televizyonu, helikopterlerin görev sırasında çekilen görüntüleri yayınladı.

Rus helikopterleri, Rusya ve Türkiye liderlerinin 22 Ekim'de Soçi'de vardığı mutabakatla belirlenen 30 kilometrelik güvenli bölgenin tamamında her gün havalanarak devriye de gerçekleştiriyor.

Helikopterlerin Rus askeri polislerinin konvoylarına eşlik edeceğini ve devriye bölgesinde güvenliği sağlayacağını belirten Rus pilot Dmitriy İvanov, "Suriye’nin kuzey vilayetlerinde hava devriyesi için özel görevleri yerine getirmeye başladık. Hava devriyesi birkaç yön üzerinde yapılıyor. Uçuşlar çiftli gruplar halindeki helikopterlerle 50-60 metre irtifada gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Вертолеты ВКС РФ прикрывают российско-турецкий патруль в Сирии: кадры с воздухаhttps://t.co/I1yYFEum5L pic.twitter.com/ej52jxe1PG — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) November 13, 2019

​