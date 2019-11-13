Peskov: Rusya ve Türkiye, IŞİD militanlarının ülkelerine gönderilmesi konusunu görüşüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de yakalanan IŞİD militanlarının ülkelerine gönderilmesi konusunu istişare ettiğini söyledi.

Basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "Rusya ile Türkiye arasında askeri kurumlar ve istihbarat servisleri de dahil farklı kurumlar üzerinden iletişim kanalları mevcut. Bu kanallar çerçevesinde IŞİD militanlarının ülkelerine gönderilmesi de dahil çok geniş yelpazedeki konular istişare ediliyor" dedi.

Türkiye'de bulunan IŞİD'lilere hakkında Twitter'dan açıklama yapan Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, "Rusya, DEAŞ üyeliğiyle suçlanan Rusya vatandaşlarını kabul etmeye hazırdır" demişti.

Elçiliğin paylaştığı haber metninde "İade edilecek yabancı DEAŞ'lı teröristler geri gönderme merkezinde tutuluyor. Sınırdışı listesindeki 959 DEAŞ'lı arasında Rusya'dan 99, Almanya'dan 17, ABD'den 2 kişi var. Biri de vatansız" ifadeleri yer almıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan yabancı IŞİD'liler için ''Yakalananları kendi ülkelerine geri göndereceğiz. Biz kimsenin DAEŞ mensubunun oteli değiliz'' demişti. Soylu, birçok ülkenin DEAŞ'lıları kabul etmeyerek vatandaşlıktan çıkardığını belirterek bunun kabul edilemez olduğunu belirtmişti.