Putin: Haksız rekabet, yaptırımlar ve korumacılık küresel ekonomiye zarar veriyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, siyasi amaçlı yaptırımların, korumacılığın ve haksız rekabet yöntemlerine başvurulmasının küresel ekonomide meydana gelen zorlukları daha da kötü etkilediğini söyledi.

Brezilya’da düzenlenen BRICS İş Forumu’nun kapanış töreninde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Elbette, küresel ekonomideki durumun karmaşık olduğunu hepimiz biliyoruz. 2018 başlarından bu yana küresel ekonominin büyüme hızı aralıksız düşüyor. IMF’nin tahminlerine göre, bu yıl son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düşecek” dedi.

BRICS ülkelerinin ekonomik büyümenin sürmesine önemli katkıda bulunduğunu kaydeden Rus lider, “Küresel ticarette haksız rekabet, siyasi amaçlı dahil tek taraflı yaptırımlar ve korumacılığın yayılması elbette küresel ekonomiyi olumsuz etkiliyor” ifadesini kullandı.

Putin, bu koşullarda BRICS ülkelerinin, ekonomilerinin gelişmesini sağlamak ve sosyal durumun kötüleşmesini ve vatandaşların yaşam standartlarının ve refahının düşmesini engellemek için ciddi çaba sarf ettiğinin altını çizdi.