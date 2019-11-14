ABD'nin kandığı Sovyetlerin 'mucize' hapı

Rus Federal Güvenlik Servisi (FSB) gazisi Rıbkin, kozmonotlara uzayda daha fazla zaman geçirmesine yardımcı olduğuna inanılan Sovyetler’in ‘mucize’ hapının sırrını öğrenmek isteyen ABD gizli servislerinin Sovyet askeri istihbarat tarafından nasıl kandırıldığını anlattı.

Sovyetler Birliği Kozmonot Eğitim Merkezi Askeri Karşı İstihbarat Bölümü’nün eski Başkanı Emekli Albay Nikolay Rıbkin, Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nın düzenlediği ‘Askeri Karşı İstihbaratçılar’ adlı kitabın sunumunda konuşma yaptı.

Rıbkin, “Bir ara uzun uçuşlara geçtik, Amerikalılar ise henüz bunu yapamıyorlardı. Amerikalılar nedense Rusların, kozmonotların uzun süre boyunca uzayda çalışmasına yardımcı olan mucize hap kullandığını düşünmeye başladı. ABD, bu hapla ilgili ayrıntılar öğrenmek istedi. Biz de onlara oyun oynadık ve bu konu üzerinde çalışanlar hakkında ek bilgi elde ettik” ifadelerini kullandı.

Eski istihbaratçı, oyunun gerçekçi görünmesi için neler yapıldığını da şu sözlerle anlattı:

"Sovyet kozmonot yemeğe oturunca, aslında sodadan yapılma bir hap çıkarıp kendisi içiyor ve uçuş mühendisine veriyordu, yabancı astronota ise, ‘Senin uçuşun kısa sürecek, senin ihtiyacın yok’ diyordu."

Bir süre sonra ABD gizli servislerin, hapın içeriğini ve üretildiği yeri öğrenme görevini aldığını dile getiren Rıbkin, “Onları Moskova’dan uzaklaştırmak için başka bir şehrin ismini verdik. Ve çalışma, büyük oyun başladı. Ama sınırımızı aşmıyorduk, hiçbir şekilde kışkırtmıyorduk” dedi.

Amerikalıların mucize hapların varlığına inandığını söyleyen gazi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de bu inançlarını bozmadık. Diğer yandan da, birden teknolojileri sayesinde gerçekten yardımcı olacak bir hap icat ederler, diye düşünmüyor değildik. Amerikalılar çok büyük laboratuvar kurdu, oraya muazzam paralar yatırdı, farklı hap versiyonlarını üretti. Ama sonuç olarak hiçbir şey yapamadılar."