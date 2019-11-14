Rusya’da bir kolejde silahlı saldırı: 2 ölü

Rusya’nın Blagoveşensk kentinde bir kolejde 19 yaşındaki öğrenci ateş açtı. Olayda bir kişi öldü, saldırgan da intihar etti. Üç kişi de yaralandı.

Blagoveşensk kentindeki Amur İnşaat, Konut Hizmetleri Koleji’nde silahlı saldırı meydana geldi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri ikinci katta eli silahlı bir gençle karşılaştı. Saldırganın polise doğru ateş etmesinin ardından karşılık verildi. Bir sınıfta sıkıştırılan saldırgan daha sonra intihar etti.

© Sputnik / Olga Kanushkina Olayda yaralanan veya ölen polis olmadı. Saldırganın 19 yaşındaki bir öğrenci olduğu öğrenilirken, akranı bir kişi daha hayatını kaybetti. 17, 19 ve 20 yaşlarında üç kişi de yaralandı, birinin durumu ise ağır.

‘Saldırganla alay ediyorlardı’

Olay nedeniyle bina tahliye edilirken, polis olay yerinde inceleme başlattı. Saldırının nedenleri henüz net olarak bilinmezken, ilk verilere göre sebebin öğrenciler arasındaki anlaşmazlık olabileceği belirtildi.

Söz konusu kolejin yanındaki tarım kolejinden Kirill isimli öğrencinin Sputnik’e yaptığı açıklamada saldırganla alay edildiğini ifade etti.

Saldırganla ortak tanıdıkları olan Kirill, “Grup arasında onunla alay ediyorlardı. Ateş etmeye sokakta başladı” dedi.

‘Saldırgan yalnızdı’

Bölge Valisi Vasiliy Orlov ise sosyal medyada saldırganın yalnız olduğunu ifade etti.

Saldırı ile ilgili Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada saldırganın üzerine kayıtlı av tüfeği ile ateş ettiği bilgisi verildi.

Kerç kentindeki bir teknik okulda da 18 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Vladislav Roslyakov, kantinde el yapımı bir patlayıcı patlatmış ve etrafa ateş açmıştı. Olayda 21 kişi ölmüş 67 kişi yaralanmıştı.