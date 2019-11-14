Rusya’da bir kolejde silahlı saldırı: 2 ölü

Blagoveşensk kentindeki Amur İnşaat, Konut Hizmetleri Koleji’nde silahlı saldırı meydana geldi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri ikinci katta eli silahlı bir gençle karşılaştı. Saldırganın polise doğru ateş etmesinin ardından karşılık verildi. Bir sınıfta sıkıştırılan saldırgan daha sonra intihar etti.
‘Saldırganla alay ediyorlardı’
Söz konusu kolejin yanındaki tarım kolejinden Kirill isimli öğrencinin Sputnik’e yaptığı açıklamada saldırganla alay edildiğini ifade etti.
Saldırganla ortak tanıdıkları olan Kirill, “Grup arasında onunla alay ediyorlardı. Ateş etmeye sokakta başladı” dedi.
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В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства сегодня случилась трагедия. Стрельба, в результате которой погибли два человека и трое ранены. На месте сейчас работают правоохранительные и следственные органы. ⠀ Подробности, мотивы и причины – над этим сейчас работают оперативники. На данный момент известно, что нападавший был один, и он погиб. ⠀ Родственникам погибших и пострадавших выражаю глубокие соболезнования. Им мы окажем всю необходимую помощь. И обещаю, что мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении.
‘Saldırgan yalnızdı’
Bölge Valisi Vasiliy Orlov ise sosyal medyada saldırganın yalnız olduğunu ifade etti.
Saldırı ile ilgili Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada saldırganın üzerine kayıtlı av tüfeği ile ateş ettiği bilgisi verildi.
Kerç kentindeki bir teknik okulda da 18 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Vladislav Roslyakov, kantinde el yapımı bir patlayıcı patlatmış ve etrafa ateş açmıştı. Olayda 21 kişi ölmüş 67 kişi yaralanmıştı.
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