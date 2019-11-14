Kosaçev: ABD, Türkiye'ye 'olması gereken yer' yerine 'çıkarına uygun yerden' silah aldığı için baskı uyguluyor

Rus Senatör Konstantin Kosaçev, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Washington'da yapılan görüşmenin iki ülkenin S-400 sorununun çözümüne farklı yaklaştığını ortaya koyduğunu belirtti.

Sputnik'e konuşan Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, "Trump-Erdoğan görüşmesi, ikilinin füze savunma sistemleri alımı ve ikili ilişkilere yönelik 'Rus müdahalesi' konularında farklı yaklaşımlar benimsediğini gösterdi. Trump, Türkiye'nin S-400 alımının ülkesi için ciddi zorluklar doğurduğuna ilk kez dikkat çekerken Erdoğan için mesele son derece basit: Kendi sistemleriniz için elverişli koşullar sunun, konuşalım" ifadelerini kullandı.

İkilinin sanki rollerini değiştirdiğini düşünen Kosaçev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erdoğan, pragmatik çıkarlarının zarar görmemesi için ABD ve Batı'nın Rusya histerisine maruz kalmak istemeyen bir iş insanı gibi konuşurken Trump ise Rusya'dan gelen her şeyi kötülük olarak gören bir tutum sergiledi."

"Ankara silah sistemlerini 'olması gereken yer' yerine 'çıkarına uygun yerden' aldığı için ABD'nin Türkiye'ye açık tehdit ve şantajlar da dahil ne kadar büyük ve açık bir baskı uyguladığını görüyoruz" diye devam eden Kosaçev, Türkiye'nin silah sistemlerini hangi ülkeden alacağına kendisinin karar vereceğinin altını çizdi.

Trump, Erdoğan'la ortak basın toplantısı sırasında S-400'lerle ilgili "Türkiye'nin S-400 alımı bizim için ciddi zorluklar ortaya çıkarıyor. Bugün de üzerinde konuştuk, gelecekte de konuşacağız. Umuyorum çözmeyi başaracağız. Dışişleri Bakanları ve güvenlik danışmanları S-400 için görüşme yapmaya devam edecekler" demişti.

Erdoğan da, "S-400 sistemi ve F-35 programı başta olmak üzere bu alanda karşılaştığımız sınamaların üstesinden ancak diyalogla gelebiliriz. Sayın Başkan'a şayet istenilen şartlarda teklif verilmesi halinde Patriot satın alabileceğimizi tekrar söyledim ve söylüyorum" karşılığını vermişti.