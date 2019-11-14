Putin: BRICS ülkeleri ile ticaret hacmimiz 125 milyar doları aştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin BRICS ülkeleri ile işbirliğini arttırmaya devam ettiğini, Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ile ticarette yüzde 22.4 artış olduğunu ifade etti.

Brezilya’da devam eden BRICS zirvesinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Uluslararası ticarete aktif yer alıyor, başka ülkelerle, başta da BRICS partnerlerimizle karşılıklı olarak faydalı ilişkilerimizi arttırıyoruz. 2018 yılında dört ülke ile olan ticaret hacmimiz 125 milyar doları aştı” dedi.

Rusya’nın dijital teknolojiler alanındaki deneyimini paylaşmaya hazır olduğunu belirten Putin, “Bilgisayar bilimleri ve telekomünikasyonda işbirliğimizi güçlendirmemiz için iyi imkanlar var. BRICS ülkelerine yeni projelerimize yakından bakmayı teklif ediyoruz. Yani elektronik belge yönetimi, araştırma sistemleri ve en yüksek güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan antivirüs yazılımlarına…” ifadelerini kullandı.

Putin, enerji alanında işbirliğinin de gelişmesini teklif ederek, “Rusya uluslararası pazarlara güvenilir şekilde enerji materyalleri sevkiyatı sağlıyor ve küresel enerji güvenliğine önemli katkılarda bulunuyor” dedi.