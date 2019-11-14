Peskov: Putin ile Erdoğan arasında bir konuşma planı henüz yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında olası bir telefon görüşmesi için henüz anlaşılmadığını, ancak bu tür görüşmelerin anlık olarak yapıldığını ifade etti.

Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmesinin ardından Putin’le arasında bir temasın planlanıp planlanmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov, “Erdoğan’la telefon görüşmeleri üzerinde anlık olarak anlaşılıyor, çok hızlı bir şekilde. Henüz böyle bir anlaşma yok” dedi.

Peskov, Rusya-Türkiye arasında yeni bir zirve tarihi üzerinde de henüz bir anlaşmaya varılmadığını vurgulayarak, “Henüz net bir tarih yok” dedi.

Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya arasında dörtlü formatta üst düzey bir toplantı olasılığına ilişkin soru karşısında da Peskov, formatın hala muhafaza edildiğini, ancak bir görüşme planı olmadığını kaydetti.

Dörtlü formatta ilk görüşme İstanbul’da Ekim 2018’de yapılmıştı.